Milano protagonista grazie a FTSE MIB e quotazioni. Fiducia su IPO anche nel 2024

(Teleborsa) - Dopo un 2022 molto difficile per i mercati, sia sul fronte azionario che obbligazionario,, beneficiando di un aumento delle probabilità di uno scenario di "soft landing" dell'economia, di un'inflazione che torna a convergere verso l'obiettivo delle banche centrali e di aspettative per un allentamento delle politiche monetarie. Nonostante il permanere di significative incertezze geopolitiche e macroeconomiche, gli indici globali hanno registrato quest'anno rialzi significativi e Piazza Affari ha messo a segno una delle performance migliori, anche se con nette differenze tra large cap e mid-small cap. Il, tra i principali indici globali, e sta mostrando la migliore prestazione degli ultimi 25 anni, assieme allo spumeggiante 2019."Il listino italiano ha, con una crescita di circa il 29% da inizio anno e circa il 33% negli ultimi 12 mesi grazie a una sostenuta e costante progressione, interrotta solo da una leggera flessione nel corso dei mesi estivi - commenta, Head of Equity Capital Markets Italy di- Tale flessione, dovuta principalmente ai timori di prospettive recessive e al mantenimento di elevati tassi d'interesse da parte di FeD e BCE, ha temporaneamente bloccato alcune offerte sul mercato europeo. L'Italia è riuscita a)".Prendendo il FTSE MIB con dati al 20/12, isono stati quelli(+83%),(+81%),(+60%),(+59%) e(+58%), mentre isono stati quelli di(-30%),(-13%),(-3%) e(-1%). Tra i, il FTSE Italia Automobili E Parti Di Ricambio segna un +56% da inizio anno, il FTSE Italia Banche un +41% e il FTSE Italia Risorse Primarie un +38%. Male il FTSE Italia Immobiliare (-31%) e il FTSE Italia Retail (-14%).Il rialzo del FTSE MIB è stato trainato soprattutto dalle banche, che hanno un peso maggiore nell'indice delle blue chip italiano e hanno beneficiato dal poderoso rialzo dei tassi da parte della BCE, mentre l'è rimasto indietro (+2% YTD) e l'delle PMI è stato addirittura in calo (-12%). Il calo delle valutazioni e della liquidità delle small cap è stato dovuto sia a fattori comuni a tutti mercati, con i rendimenti dell'obbligazionario che hanno drenato risorse dall'equity, sia a fattori specifici del mercato italiano, uno su tutti il: i dati di Assogestioni relativi ai primi nove mesi del 2023 mostrano 2.156 milioni di euro di deflussi e i dati preliminari di mercato relativi ad ottobre (-172,1 milioni di euro) confermano questo trend negativo. Se si guarda alle ragioni dei riscatti dai fondi PIR, si può ipotizzare che molti investitori, per via delle performance positive alla scadenza dei 5 anni (periodo di investimento minimo necessario per godere dei benefici fiscali sulle plusvalenze), abbiano deciso di, in un anno in cui anche il Tesoro italiano ha cercato di ingolosire i risparmiatori italiani con emissioni di titoli a loro dedicati come il BTP Valore.Tutto ciò potrebbe avere aperto delle opportunità di acquisto sul mercato italiano, verso quei titoli di società sane ma che sono state eccessivamente penalizzate dal contesto che si è creato quest'anno, anche se gli esperti invitano alla cautela perché le attese non sono di un'inversione generalizzata. "Da un punto di vista settoriale, sull'azionario continuiamo a privilegiare i titoli di qualità rispetto ai ciclici, mentre tra i finanziari, ci aspettiamo che un contesto di calo dei tassi d'interesse favorisca i titoli del risparmio gestito e le società meno sensibili al margine d'interesse rispetto alle banche tradizionali (mentre siamo più costruttivi sul credito delle banche) - commenta, co-head Ufficio Studi- Le, dopo il fortissimo de-rating degli ultimi 2 anni, possono rappresentare unain quanto ci aspettiamo una prima parte del 2024 più complicata sul fronte macro soprattutto in Europa".L'over-performance di Borsa Italiana rispetto a molte altre piazze non è rappresentata solo dal rally del FTSE MIB, ma anche dal numero consistente di aziende che hanno continuato a quotarsi, nonostante il mercato delle IPO sia rimasto su livelli molto bassi a livello globale. Contando anche le società che hanno presentato la domanda di pre-ammissione e che verosimilmente sbarcheranno a Piazza Affari entro il 31 dicembre, il 2023 si chiuderà con(di cui 1 Business Combination con una SPAC da parte die 4 sul Segmento Professionale), oltre a 5 società che sono passate dall'EGM al listino principale durante l'anno ()."Guardando alle IPO in Europa, l'attività su base relativa dell'Italia è stata buona e forse più del solito rispetto alle media storica, ma credo sia stato più perché il mercato in Europa è stato meno forte", commenta, Head of Southern Europe ECM di. "In Europa abbiamo visto una ripresa graduale, però lenta, del prodotto dell'IPO, e la maggior parte delle società che ha sfruttato queste finestre di mercato ha avuto due fattori in comune - spiega l'esperto - Il primo è che ci si è concentrati prevalentemente su società che operano ine in questi settori sono, quindi un cambio drastico rispetto al focus sulla crescita a tutti i costi che funzionava bene nel 2021. L'altro punto è la: l'incidenza di società che avevano una capitalizzazione al momento dell'IPO maggiore ai 2 miliardi di euro è storicamente intorno al 30%, mentre nel 2023 è passata a una percentuale del 70%, e ciò vuol dire che gli investitori sono focalizzati su società di medie-elevate dimensione che possono fornire maggiore liquidità".Lasul mercato italiano è stata di oltre 1,58 miliardi di euro, con unadi 46,6 milioni di euro e unadi 5,1 milioni di euro, per il gran numero di matricole sull'EGM che hanno portato a termine collocamenti contenuti. Considerando solo la raccolta delle quattro società () arrivate sul listino principale (ha effettuato un dual listing senza vendita di azioni), la raccolta è stata di 1,38 miliardi di euro, tra cuiDiverse società hanno scelto dia Piazza Affari - da alcune più piccole come Danitech e Maggioli a nomi più grandi come Came e Feralpi - e quelle che sono arrivate sul listino hanno dovuto accettare raccolte ealle aspettative, con collocamenti spesso più complicati del solito. "È stato fondamentale svolgere una serie di attività preparatorie oltre che une delle prospettive di crescita delle società, lavoro che si è concretizzato in valutazioni ragionevoli, con ampio margine di crescita nel breve/lungo termine e buone prospettive di rendimento per gli investitori - dice Basellini - Per il 2024 ci aspettiamo un selezionato numero di potenziali candidati che potrebbero effettivamente affacciarsi in Borsa in une sicuramente influenzato dall'andamento dei corsi azionari nei prossimi mesi. La speranza è quella di proseguire con un secondo anno consecutivo di record per il nostro paese nel panorama europeo".Le speranze degli operatori sono quindi che questo trend di maggiore attività italiana in quanto a IPO continui, anche perché comunquein quanto a numero di società o capitalizzazione totale. Secondo dati a fine novembre 2023 di, Borsa Italiana ha 426 società quotate per una capitalizzazione di 741 miliardi di euro (di cui 200 per 7,3 miliardi sul Growth),ha 817 società quotate per 3.469 miliardi di euro (di cui 275 per 20 miliardi sul Growth e 162 per 11,1 miliardi sull'Access),ha 338 società per 353 miliardi di euro (di cui 110 per 7,5 miliardi sul Growth) eha 134 società per 1.379 miliardi di euro."Ci aspettiamo che il prodotto IPO continuerà a vedere un graduale aumento di emissioni l'anno prossimo, anche se non credo che sarà un anno in cui il mercato ripartirà al 100%, ma l'aumento sarà graduale e più veloce rispetto a quello che abbiamo visto quest'anno - afferma Conte - Dove ci aspettiamo un forte, perché ci sarà sicuramente un aumento delle exit dato che negli ultimi due anni questi fondi non hanno potuto perseguire in scala adeguata quelli che erano i loro target naturali di monetizzazione e di investimenti. Ci sono varie società che questi fondi hanno dove l'IPO rappresenta lo scenario più probabile"."L'altro tema importante è che ci c, perché anche se molte di queste società hanno beneficiato un po' del rialzo dei mercati in Borsa nel 2023, quello che vediamo è che top management e CdA rimangono molto focalizzati nel perseguire azioni che possono andare ache hanno su determinati divisioni, e ci sono vari nomi sia in Italia sia in Europa su cui potrebbe esserci movimenti", aggiunge.potrebbero esplorare potenziali scorpori di divisioni aziendali nei prossimi 12 mesi, dopo che quest'anno si sono registrati casi come quelli didadaIntanto, a Piazza Affari sono continuati i delisting, fenomeno che si è sempre più affermato negli ultimi anni, non solo in Italia. Quest'anno ci sono stati, di cui 4 da Euronext Milan, 4 da Euronext STAR Milan, 15 da Euronext Growth Milan e 1 da Euronext Growth Milan - Segmento Professionale. Lacomplessivamente è stata di, su cui pesano i 4,4 miliardi di euro die i 2,4 di(entrambi dual listing con Milano che non era la piazza principale), e i 2,7 di Autogrill. Guardando alle motivazioni, in 14 casi c'è stato un delisting a seguito di un', in 2 casi per lo stop a un dual listing, in 2 casi per la fusione con un'altra società quotata a Milano, in 2 casi per decisione della società (voto assembleare con oltre il 90% come da regolamento EGM), in tre casi per mancanza di Euronext Growth Advisor (per incapacità dell'azienda in grossa difficoltà di trovarne uno nuovo entro sei mesi) e in 1 caso per fallimento.Per fermare i delisting e attirare più aziende sul listino, operatori e istituzioni stanno cercando di. Dopo il, un intervento a costo zero per le finanze pubbliche che si è concentrato maggiormente sui temi del voto plurimo/maggiorato e della lista del CdA, gli operatori sono tornati a chiedere misure più incisive per rivitalizzare Piazza Affari. A fine novembre è stato presentato il, un documento preparato da Borsa Italiana,e Università Bocconi - e poi sottoscritto da decine di operatori - contenente una serie di richieste su più fronti (investitori, intermediari, vigilanza, fiscalità).Secondo De Bellis, "per rendere il mercato italiano più competitivo, è, soprattutto quelli specializzati in mid-small caps; uno sforzo di sistema che veda il coinvolgimento di banche, assicurazioni, fondazioni, fondi pensione e casse previdenziali, e che preveda la creazione di portafogli o fondi dedicati alle PMI quotate italiane. Più investitori vuol dire maggiore liquidità, e dunque. Le recenti semplificazioni normative vanno poi nella direzione giusta ma ci sono altre cose che possono aiutare: il bonus IPO potrebbe essere reso strutturale, i costi della ricerca indipendente dovrebbero essere oggetto di credito d'imposta, così come i costi per la ricerca sponsorizzata sostenuti dalle società emittenti".