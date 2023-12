EQUITA, Silvia Rovere e Antonio Scarabosio aderiscono a patto parasociale

EQUITA Group

(Teleborsa) -, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, ha comunicato che glihanno. Quest'ultimo, in vigore dallo scorso 1° agosto 2022, era stato sottoscritto in data 10 febbraio 2022 da altri 27 azionisti, a cui si erano aggiunti successivamente altri due azionisti.In particolare, Rovere è entrata a far parte dellaEQUITA in seguito all' acquisizione , da parte della società, di una quota di minoranza pari al 30% del capitale sociale di, boutique indipendente di advisory real estate.Per effetto della suddetta adesione, al Patto sono attualmente conferite 16.856.986 azioni ordinarie (pari alsociale) e 31.969.176 diritti di voto (pari al).