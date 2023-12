Opening Bell stonata per Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Poco mossa in avvio Wall Street, dopo il rally di Natale, con l'ottimismo che resta tra gli investitori guidato dalle aspettative che la Federal Reserve possa iniziare a tagliare i tassi di interesse già da marzo.Tra gli indici statunitensi, ilviaggia a 37.542 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 4.778 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Guadagni frazionali per il(+0,24%); sulla parità l'(+0,13%).Sul fronte macroeconomico, l'unico dato atteso in giornata è un aggiornamento sullo stato delpubblicato dal Distretto Fed di Richmond.