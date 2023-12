Listini europei, seduta di consolidamento in clima vacanziero

Euro / Dollaro USA

Oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Leonardo

Pirelli

Iveco

Banco BPM

Interpump

BPER

Intesa Sanpaolo

Banca Popolare di Sondrio

Tamburi

GVS

Industrie De Nora

Carel Industries

MutuiOnline

Reply

Caltagirone SpA

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia, in un. I principali indici del Vecchio Continente si apprestano comunque a chiudere un 2023 in significativo rialzo, con l'EURO STOXX 50 in aumento del 17% da inizio anno. A spingere gli acquisti, soprattutto nelle ultime settimane, sono state leda parte della Fed e della BCE nel 2024, mentre l'inflazione è in calo.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,109. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,15%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,21% e continua a trattare a 73,21 dollari per barile.Lopeggiora, toccando i +163 punti base, con un aumento di 4 punti base rispetto al valore precedente, con ilpari al 3,57%.poco mosso, che mostra un -0,19%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,15%, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,43%., si muove sotto la parità il, che scende a 30.335 punti, con uno scarto percentuale dello 0,28%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 32.467 punti. Leggermente negativo il(-0,48%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso il(-0,64%).di Milano, troviamo(+0,84%),(+0,74%) e(+0,65%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,92%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,91%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,85%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,83%.Al Top tra le azioni italiane a(+0,96%),(+0,88%),(+0,88%) e(+0,84%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,18%. Calo deciso per, che segna un -3,07%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,23%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,86%.