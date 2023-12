Mercati europei in leggero calo, operatori guardano a evoluzione tassi

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in un. I principali indici del Vecchio Continente si apprestano comunque a chiudere un 2023 in significativo rialzo, con l'EURO STOXX 50 in aumento del 17% da inizio anno. A spingere gli acquisti, soprattutto nelle ultime settimane, sono state le aspettative di un taglio dei tassi di interesse da parte della Fed e della BCE nel 2024, mentre l'inflazione è in calo.Sempre sul fronte della politica monetaria, proseguono i messaggi dei banchieri centrali per abbassare le aspettative di mercato di un primo taglio dei tassi tra pochi mesi, con(BCE) che ha dichiarato cheL'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,21%. L'è sostanzialmente stabile su 2.075,4 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,33%) si attesta su 73,12 dollari per barile.Torna a salire lo, attestandosi a +164 punti base, con un aumento di 5 punti base, con ilpari al 3,59%.sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,24%, resta vicino alla parità(-0,03%), e si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,48%., si è mosso sotto la parità il, che scende a 30.331 punti, con uno scarto percentuale dello 0,30%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,28%, chiudendo a 32.463 punti. Poco sotto la parità il(-0,25%); sulla stessa linea, sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,27%.Nella Borsa di Milano, ilnella seduta del 28/12/2023 è stato pari a 1,15 miliardi di euro, in calo di 227,8 milioni di euro, rispetto ai 1,38 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,48 miliardi di azioni, rispetto ai 0,58 miliardi precedenti.Tra lea grande capitalizzazione, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dell'1,39%. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,13%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,99%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,81%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,79%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.del FTSE MidCap,(+1,66%),(+1,42%),(+1,38%) e(+1,32%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,91%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,54%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,81%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,59%.