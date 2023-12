Spindox, nominato nuovo CdA. Paolo Costa presidente

Spindox

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology, ha, che rimarrà in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, stabilendone in nove il numero dei suoi componenti.Sono stati nominati amministratori:, nominato anche quale; Mauro Marengo; Massimo Pellei; Alessandro De Florentiis; Rosa Cipriotti; Francesco Berti; Matteo Menin; Dario Trezzi; Giulia Gestri.Gli amministratori Paolo Costa, Mauro Marengo, Massimo Pellei, Alessandro De Florentiis, Rosa Cipriotti, Francesco Berti, Matteo Menin e Dario Trezzi sono stati tratti dalla, titolari congiuntamente di 1.460.620 azioni ordinarie Spindox pari al 24,34% del capitale, risultata la più votata (ricevendo il 45,15% del totale dei diritti di voto complessivi e il 59,35% del totale dei diritti di voto presenti) e l'amministratrice Giulia Gestri è stata tratta dalla, titolare di 1.324.780 azioni ordinarie Spindox pari al 22,08% del capitale, risultata la seconda più votata (ricevendo il 30,92% del totale dei diritti di voto complessivi e il 40,65% del totale dei diritti di voto presenti).