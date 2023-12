Asia mista nell'ultima seduta dell'anno, Nikkei 225 chiude il 2023 a +28%

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) -nell'ultima seduta dell'anno, ad eccezione dei listini cinesi che mostrano un rialzo. Mercati chiusi per festività in Corea del Sud e Taiwan.Ilgiapponese, che ha chiuso in ribasso dello 0,22% a 33.464,17, ha, diventando così il mercato asiatico con le migliori performance.Performance positiva per, che continua la giornata in aumento dello 0,82% rispetto alla chiusura della seduta precedente, e per, che sale dello 0,68%.Senza direzione(-0,18%); pressoché invariato(-0,16%); poco sotto la parità(-0,29%).Seduta in netto ribasso per, che ieri ha dettagliato i suoi piani per entrare nel mercato dei veicoli elettrici, con un modello di auto per il cui sviluppo ha speso più di 10 miliardi di yuan (1,4 miliardi di dollari).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,07%. Composto ribasso per l', in flessione dello 0,71% sui valori precedenti. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,07%.Il rendimento per l'è pari 0,62%, mentre il rendimento deltratta 2,58%.