Debole Wall Street, ma il 2023 è positivo

(Teleborsa) - Chiude intorno alla parità la Borsa di New York, con gli investitori che vedono un taglio dei tassi da parte della Fed sempre più vicino, già nel primo trimestre del 2024, complice il raffreddamento del mercato del lavoro americano e il graduale controllo dell’inflazione.Tra gli indici statunitensi, ilche si attesta a 37.650 punti, mentre, al contrario, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 4.769 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,36%; con analoga direzione, leggermente negativo l'(-0,3%).Nonostante la debolezza registrata in questa ultima seduta del 2023, la borsa americana si avvia a concludere un anno molto positivo: il Dow Jones in rialzo del 14,5%, lo S&P 500 del 26% e il Nasdaq Composite del 47%.Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,69%),(-0,60%) e(-0,50%).per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa.Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -2,35%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,65%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,65%.Tra idel Nasdaq 100,(+1,14%),(+1,10%),(+1,02%) e(+0,91%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,42%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,35%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,11%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,05%.