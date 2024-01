Energia, penale per il recesso. Codacons: ricorriamo al TAR contro delibera Arera

(Teleborsa) - Gli oneri di recesso anticipato per i clienti domestici e le piccole imprese scattati dall’1 gennaio 2024, e per questo ilsta preparando un. Lo afferma l’associazione dei consumatori, che annuncia una battaglia legale contro l’ennesimo balzello a danno degli utenti dell’energia."Si tratta di un evidente squilibrio tra le parti, che vede i fornitori di energia in posizione privilegiata rispetto agli utenti ingiustamente danneggiati dalla previsione di penali in caso di recesso dai contratti – spiega il– Una misura che lede tutti i principi della concorrenza, e avrà ripercussioni economiche per i consumatori, impedendo loro di passare ad altro operatore con tariffe più vantaggiose pena il pagamento di questa nuova tassa".Per tale motivo il Codacons, oltre ad un ricorso al Tar in preparazione contro la delibera Arera, sta studiando la possibilità di unaper conto di tutti gli utenti dell’energia ingiustamente danneggiati dalla penale scattata l’1 gennaio.