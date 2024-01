Wall Street apre il nuovo anno in calo

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza in calo per la borsa di Wall Street, nella, sulla scia delle prese di profitto degli investitori dopo un anno che si è chiuso in forte rialzo.Sul fronte macroeconomico, sono attesi, domani, i, mentre venerdì è in agenda il, del mese di dicembre.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta sui valori della vigilia a 37.635 punti, mentre, al contrario, cede alle vendite l', che retrocede a 4.743 punti. Variazioni negative per il(-1,07%); con analoga direzione, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,69%.