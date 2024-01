algoWatt riceve finanziamento progetto europeo SIESTA

algoWatt

(Teleborsa) -, GreenTech Solutions Company quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, si è aggiudicata unper attività di Digital Energy Service Providerfinanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Horizon Europe.Il progetto SIESTA, dellae con finanziamento comunitario di circa 5 milioni, è(CSIC, Spagna).del pacchetto di lavoronel settore dell'energia, con particolare attenzione alle comunità energetiche. L'obiettivo è laper le Comunità delle Energie Rinnovabili (CER), in grado di garantire l'accesso, il riutilizzo e la valorizzazione delle informazioni tecniche associate al consumo, alla produzione e all'immagazzinamento dell'energia in modo affidabile, conforme alla privacy, senza soluzione di continuità e persino transfrontaliero.Ilha alla base, infatti, la: una sfida sempre presente per le organizzazioni che li generano e li utilizzano. Fornire l'accesso a questi set di dati sensibili per un uso equo e corretto è ancora più impegnativo, soprattutto quando i dati coinvolgono persone e devono essere rispettate le norme sulla protezione dei dati. Al contempo,come strumento essenziale per costruire una società informata, nonché per consentire il miglioramento di servizi e di soluzioni anche commerciali.In questo contesto, il progettoper consentiredei dati sensibili, in modo che i ricercatori e gli scienziati dei dati possano sfruttare in modo produttivo tali risorse. Seguendo, SIESTA fornirà strumenti di facile utilizzo con l'obiettivo di promuovere l'adozione della condivisione e dell'elaborazione dei dati sensibili nello European Open Science Cloud (EOSC).