Pressione sulla Borsa di Milano, che perde terreno insieme alle altre Borse europee

(Teleborsa) -, che scambiano in deciso ribasso, assorbendo le incertezze che assillano i mercati USA. Gli operatori sono in attesa diL'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,093. Scambia in retromarcia l', che scivola a 2.043,9 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 70,49 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +168 punti base, con un incremento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,74%.spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,05%,scende dello 0,83%, e calo deciso per, che segna un -1,49%.Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre l'1,33%; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 32.189 punti, ritracciando dell'1,36%.Depresso il(-1,95%); sulla stessa tendenza, in netto peggioramento il(-1,93%).tra i titoli italiani più capitalizzati,avanza dello 0,62%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,16%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,12%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,10%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,04%.Nessun titolo del FTSE MidCap è riuscito ad uscire dal territorio negativo.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -5,36%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,65 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 4,45%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,78%.