Wall Street debole in attesa dei verbali Fed

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) - Si avvia un'altra giornata in calo a Wall Street con l'attenzione degli investitori concentrata sui verbali dell'ultima riunione di politica monetaria della Federal Reserve, che saranno pubblicati in serata, da cui gli investitori si aspettano delle indicazioni sull'inizio del taglio dei tassi d'interesse.Sul fronte macro, focus sul rapporto sull'occupazione di dicembre e sui dati sull'inflazione americana, in programma venerdì.Tra gli indici statunitensi, ilcontinua la seduta con un leggero calo dello 0,29%; sulla stessa linea, si muove al ribasso l', che perde lo 0,52%, scambiando a 4.718 punti. Negativo il(-0,76%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo l'(-0,37%).