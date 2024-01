Incerta Wall Street, crollano Walgreens e Mobileye

Walgreens Boots Alliance

(Teleborsa) -. L'attenzione degli investitori è concentrata sui dati macroeconomici per trovare conferma del recente ridimensionamento delleattesi nel corso dell'anno, rafforzato anche dai verbali del FOMC di dicembre diffusi ieri: sono emersi, da un lato, una comune visione circa l'opportunità di avviare i tagli dei tassi prima della fine di quest'anno, ma, dall'altro, l'assenza di un confronto su quando iniziare.Sul fronte macroeconomico, è stato comunicato che l'andamento deinel settore privato statunitense a dicembre 2023 è stato superiore alle attese, secondo i dati ADP; sono diminuiti negli Stati Uniti nel mese di dicembre 2023, secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas; sono diminuite più delle attese lenegli USA nell'ultima settimana di dicembre; sono diminuite più delle attese le scorte di greggio nell'ultima settimana.Sul fronte degliha tagliato il dividendo trimestrale dopo un calo degli utili,ha diminuito la guidance sulla base di una domanda debole,ha lanciato un allarme sui ricavi per il fatto che i clienti stanno smaltendo le scorte.Guardando ai, ilavanza a 37.563 punti, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 4.712 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Senza direzione il(-0,05%); con analoga direzione, pressoché invariato l'(+0,09%).(+0,76%),(+0,75%) e(+0,74%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel, che riporta una flessione di -1,00%.Tra i(+2,15%),(+1,48%),(+1,29%) e(+1,19%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,63%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,26%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,24%. Tentenna, che cede lo 0,97%.Tra idel Nasdaq 100,(+1,78%),(+1,69%),(+1,53%) e(+1,50%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,63%. Soffre, che evidenzia una perdita del 3,42%. Preda dei venditori, con un decremento del 3,28%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,11%.