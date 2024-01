Seduta debole per le Borse europee, Piazza Affari sopra la parità

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo che i dati del dipartimento del Lavoro statunitense hanno mostrato che il mese scorso le buste paga non agricole sono aumentate di 216.000 unità e hanno superato le attese del mercato. Si distingue Piazza Affari, che termina la giornata in territorio positivo, grazie soprattutto al buon andamento delle banche.Sempre sul fronte macroeconomico, stamattina la lettura preliminare sull'ha indicato una riaccelerazione del costo della vita, ad un tasso tendenziale del 2,9% da 2,4% di novembre, anche se sotto le attese del 3% per cento e dovuto ad affetti base per quanto riguarda il comparto energetico.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,097. Lieve aumento dell', che sale a 2.050,4 dollari l'oncia. Forte rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,94%.Lieve peggioramento dello, che sale a +167 punti base, con un aumento di 2 punti base, con ilpari al 3,81%.resta vicino alla parità(-0,14%), piccola perdita per, che scambia con un -0,43%, e tentenna, che cede lo 0,40%.Nessuna variazione significativa in chiusura per il, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 30.441 punti; sulla stessa linea, incolore il, che archivia la seduta a 32.512 punti, sui livelli della vigilia. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,26%; come pure, leggermente negativo il(-0,33%).Dai dati di chiusura di Milano, ilnella seduta del 5/01/2024 risulta essere stato pari a 2,28 miliardi di euro, in ribasso (-9,43%), rispetto ai precedenti 2,52 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,64 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,6 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+1,96%),(+1,95%),(+1,74%) e(+1,20%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,44%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,13%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,06%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,01%.del FTSE MidCap,(+4,93%),(+2,58%),(+1,78%) e(+1,36%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,16%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,23%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,53%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,07%.