Milleproroghe: oltre 150 scuole da accorpare, la deroga vale solo due anni. Anief non ci sta

(Teleborsa) - Laprevista dal decreto Milleproroghe pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre scorso è stata: la riduzione di 185 accorpamenti, rispetto ai circa 700 già fissati con la Legge di bilancio 2023, è solo momentanea perchéLa tabella predisposta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito riporta che 7.461 posti di dirigenti scolastici e Dsga, per il 2024, si passerà a 7.309 del 2026-27., presidente nazionale Anief, reputa "molto importante non sdoppiare gli istituti scolastici o, peggio ancora, cancellarli del tutto:. Perché questo si produrrebbe andando a creare degli istituti mega-galattici con anche 2.000 iscritti. Fare sparire l’autonomia scolastica, le sedi di presidenza e di Dsga, migliaia di amministrativi e andare a ridurre in generale gli organici sarebbe un errore enorme. Invece di immettere in ruolo tutti i precari storici, che hanno svolto, collocandoli anche sulle cattedre vacanti in organico di fatto, si cancellano le scuole e si creano istituti sempre più grandi. Non ci siamo proprio", conclude Pacifico.