CNH Industrial snellisce la struttura della Senior Leadership

CNH Industrial

(Teleborsa) -, colosso del settore dei macchinari e dei servizi, ha annunciato una. Con effetto immediato, sta riducendo le dimensioni e riallineando il Senior Leadership Team (SLT), che d'ora in poi sarà noto come Global Leadership Team (GLT), si legge in una nota.Il GLT è l'organo decisionale operativo della società, responsabile di guidare le prestazioni delle attività aziendali e di attuare le priorità strategiche, servire i clienti in tutto il mondo e fornire leadership ai circa 40.000 dipendenti. "Questaè progettata per fornire una, dando priorità ai segmenti di business dell'azienda", viene sottolineato.del GLT e le rispettive aree di responsabilità sono i seguenti: Scott W. Wine, Chief Executive Officer; Oddone Incisa, Chief Financial Officer; Derek Neilson, President, Agriculture; Stefano Pampalone, President, Construction; Fritz Eichler, Chief Technology Officer; Marc Kermisch, Chief Digital and Information Officer; Scott Moran, Chief Quality and Business System Officer; Tom Verbaeten, Chief Supply Chain Officer; Kelly Manley, Chief Human Resources Officer; Kevin Barr, Senior Leadership Advisor; Roberto Russo, Chief Legal and Compliance Officer.L'elevazione diè specificamente progettata per fornire focus e leadership unici sullo sviluppo, l'esecuzione e l'integrazione delle piattaforme siderurgiche e tecnologiche."Siamo fiduciosi che questa struttura di leadership rafforzata supporterà meglio i nostri clienti, aumentando al tempo stesso l'efficienza operativa e l'esecuzione - ha affermato il CEO Scott Wine - Con una maggiore attenzione, questo GLT accelererà la realizzazione delle nostre priorità strategiche e. Questa transizione e tutte le nostre attività strategiche hanno l'obiettivo comune di garantire un futuro brillante a CNH".