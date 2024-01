Visibilia Editore integra l'istanza di avvio della composizione negoziata della crisi

Visibilia Editore

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan, ha ricevuto dalla Segreteria Composizione Crisi della Camera Arbitrale di Milano, in data 2 gennaio 2024, una richiesta di integrazione documentale.Lo fa sapere la stessa società facendo seguito al comunicato stampa del 28 dicembre 2023, tramite il quale rendeva noto che in pari data era stata depositata l’istanza di apertura della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresaLa Società, "coerentemente alla richiesta", ha pertanto provveduto, in data odierna, ad integrare l’istanza con la documentazione richiesta.La Società rende inoltre noto che la propria istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi di gruppo sarà esaminata dalla competente Commissione entro un breve lasso temporale e che, verosimilmente, l’esperto sarà incaricato entro il 20 gennaio.A supporto dell’istanza la Società ricorda di aver elaborato, con il supporto di Bernoni Grant Thornton in qualità di advisor, un preliminary plan (il “Piano”), contenente una manovra economico-finanziaria volta alla ristrutturazione della situazione debitoria della Società nonché della controllata Visibilia Editrice, funzionale alla presentazione dell’istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi .Il Piano ricomprende all’interno del proprio perimetro sia la Società che la Visibilia Editrice; pertanto, la manovra di risanamento assume i caratteri di "manovra di gruppo".