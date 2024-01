Ambienta acquisisce quota di The Rent Company

(Teleborsa) -, uno dei più grandi e importanti asset manager europei focalizzato sulla sostenibilità ambientale, ha, società leader nell’offerta di laptop e altri dispositivi per studenti con formula DaaS (Device-as-a-Service).Nel dettaglio, Ambienta, affiancando il fondatore Ronald van den Boogard, che rimarrà nel Consiglio di Amministrazione, ed il management, guidato dal CEO, Mark Boelhouwer, che manterrà il proprio ruolo e investirà in modo significativo nell’operazione.La partnership tra Ambienta e TRC - spiega una nota - permetterà al management di implementare iniziative di crescita sia organica che inorganica. In particolare, la presenza consolidata di Ambienta nel Regno Unito aiuterà TRC a migliorare il proprio posizionamento sul mercato britannico e, più in generale, a realizzare la sua ambiziosa visione strategica: diventare leader paneuropeo nei servizi DaaS per l’educazione, e rendere l’istruzione digitale accessibile a tutti gli studenti., ha commentato: "Sono molto orgoglioso di tutti i traguardi raggiunti finora dal team TRC sul piano della crescita, dell’espansione internazionale e dell’impatto ambientale ed educativo., leader europeo dell’investimento Private Equity in sostenibilità ambientale, rappresenta l’, che sono certo verrà accelerata notevolmente da questa nuova partnership”., ha commentato: “Abbiamo scelto di sostenere un management team consolidato e di prim’ordine, animato da una visione strategica chiara, dalla passione per l’istruzione e la sostenibilità e dalla fortedei servizi DaaS per l’istruzione”."Siamo orgogliosi di annunciare che, grazie all’esecuzione gestita dal nostro team di Londra,. Ambienta continua a crescere a livello internazionale grazie ad una capillare copertura paneuropea attraverso i nostri quattro uffici, affermandosi come partner di eccezionali 'campioni di sostenibilità' e supportandone il percorso di crescita e internazionalizzazione” ha dichiarato