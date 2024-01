Poco mossi i mercati europei, a Milano bene Fineco e male Campari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari, in un, in quanto si cercheranno nuovi indizi sulle politiche monetarie dal dato dell'che sarà diffuso domani e indicazioni sulle prospettive di crescita degli utili aziendali dall'avvio dellaIntanto, sono arrivate oggi dichiarazioni da parte di importanti banchieri centrali dell'area euro. Il vicepresidente della BCE ha segnalato una contrazione economica a dicembre, accennando alla possibilità di una recessione tecnica nella seconda metà del 2023., che fa parte dell'Executive Board, ha detto che è troppo presto per discutere di tagli ai tassi e che le tensioni geopolitiche rappresentano uno dei rischi al rialzo per l'inflazione in quanto potrebbero far salire i prezzi dell'energia o i costi di trasporto.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,25%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,23%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,19%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +162 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre ilsi attesta al 3,83%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, tentenna, che cede lo 0,42%, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Nessuna variazione significativa in chiusura per il, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 30.451 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con chiusura su 32.551 punti. Poco sotto la parità il(-0,43%); sulla stessa linea, sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,39%.Dai dati di chiusura di Milano, ilnella seduta del 10/01/2024 risulta essere stato pari a 2,04 miliardi di euro, in ribasso (-9,38%), rispetto ai precedenti 2,25 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,52 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,54 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+2,36%),(+2,16%),(+1,64%) e(+1,21%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,53%.scende dell'1,87%. Calo deciso per, che segna un -1,8%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,70%.di Milano,(+2,20%),(+1,63%),(+1,08%) e(+0,89%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,19%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,22%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,14%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,11%.