Borse europee caute ostaggio delle banche centrali

(Teleborsa) -, si aggancia al trend prudente dei principali mercati europei. L'attenzione degli investitori resta concentrato sui prezzi al consumo negli Stati Uniti, in arrivo oggi pomeriggio, primo test chiave per prevedere i tempi dei possibili tagli dei tassi da parte della Federal Reserve.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,098. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,45%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,90%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +159 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,77%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 30.507 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per il, che si porta a 32.619 punti.di Piazza Affari, exploit di, che mostra un rialzo del 6,35%.In luce, con un ampio progresso del 2,37%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,22%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,39%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,63%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,52%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,33%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,23%.di Milano,(+2,24%),(+1,86%),(+1,74%) e(+1,65%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,05%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,29%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,03%.