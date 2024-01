Equita, view neutrale sui mercati azionari. Ecco le best picks a Piazza Affari

Equita

(Teleborsa) - Dopo un novembre e dicembre che si sono contraddistinti per una forte crescita dei mercati azionari (indice Global Equities +14,5%) a seguito della svolta accomodante annunciata dal FOMC, la, con una leggera inversione dei trend recenti. Lo scrivono gli analisti dinell'Outlook su Italia e mercati per il 2024, sottolineando che il punto chiave per comprendere se i mercati possano proseguire il trend positivo è(con 525bps di aumenti da parte della Fed), considerando anche il ritardo temporale con cui le politiche monetarie producono i loro effetti sull’economia, oltre a considerare la minore spinta fiscale da parte dei governi rispetto al 2023.Entrando nel 2024, "confermiamo la nostra, privilegiando l'esposizione verso titoli di qualità e mid-small caps", scrive, co-head Ufficio Studi di Equita.Sul, i principali fattori che guidano la view del broker sono: la percezione di un cambio di rotta della Fed nella riunione del FOMC di dicembre ha senza dubbio aumentato la convinzione del mercato che qualsiasi recessione in USA sarà affrontata con tagli aggressivi dei tassi e probabilmente con un nuovo QE, scenario positivo per l’equity nel medio termine; il calo dei tassi d’interesse riduce il rischio di un evento di credito; i dati macro in USA restano al momento resilienti e le aspettative sono per una crescita nel 2024.Sul: dopo la forte performance di novembre e dicembre, i mercati scontano il cosiddetto scenario "Goldilocks", i.e. una crescita economica resiliente, una diminuzione persistente dell'inflazione e politiche accomodanti delle banche centrali, con i tassi d'interesse in calo di 150bps dai livelli attuali sia in EU che USA entro la fine del 2024; l'inflazione rimane ancora una minaccia e ci sono preoccupazioni crescenti sulla stabilità delle catene di approvvigionamento nel Mar Rosso e rischi geopolitici; la crescita economica mostra segni di indebolimento, con rischi di recessione che rimangono elevati nella zona euro; la stretta monetaria inizia ad avere effetti sul costo del debito delle aziende; il posizionamento degli investitori è passato da estremamente difensivo alla fine del 2022 a una situazione di quasi euforia.di Equita per ilsono. Nellesono:. A livello europeo sono:Equita è complessivamente, con una preferenza per le società con maggiore esposizione alle commissioni (Banca Mediolanum,), modelli di business meno esposti al costo del rischio, con una solida posizione patrimoniale e una minore sensibilità del margine di interesse alla variazione dei tassi (), considerato che ritiene che il picco dei tassi sia stato raggiunto nel 2023.Confermiamo un, dove i nostri nomi preferiti sono Unicredit, Intesa e. Ha scelto di focalizzare le posizioni su UniCredit (incluso nella selezione Best Picks 2024) e(aumentato il peso nel portafoglio).Equita è, dove i preferiti sono Enel ed. Nel settore energetico continua a mantenere un posizionamento difensivo, in cui la esposizione principale rimanenel portafoglio principale enel portafoglio small.Nelmanteniamo unprivilegiando i titoli che hanno dimostrato di avere "pricing power" anche in contesti di mercato recessivi o che hanno catalizzatori specifici (Interpump,). È anchenel breve termine (nessuna esposizione nella selezione Best Pick) data l'attuale fase di normalizzazione, mantenendo la preferenza per un nome difensivo comenel portafoglio principale ed eliminandodal portafoglio portafoglio a piccola capitalizzazione.Infine, Equita ha una visione, dove i titoli preferiti rimangono, mentre mantiene l'esposizione nel settore delle infrastrutture attraversoed, poiché ritiene che possano beneficiare di un contesto di tassi di interesse in calo e/o offrire qualche appeal speculativo. Infine, è overweight nel settore Healthcare ().