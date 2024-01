Le Borse europee peggiorano nel pomeriggio e chiudono in rosso

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che, dopo che i dati sull'inflazione statunitense più elevati delle attese hanno smorzato le aspettative di un inizio anticipato dei tagli dei tassi di interesse da parte della Fed. In particolare, i sono aumentati del 3,4% a dicembre 2023 su base annua (rispetto all'aumento del 3,2% previsto dagli analisti) e del 3,9% su base annua per quanti riguarda l'indice core (rispetto alle aspettative di un aumento del 3,8%).Sempre sul fronte macroeconomico, stamattina la ha sorpreso ampiamente al ribasso a novembre 2023, calando di -1,5% su base mensile e -3,1% su base annuale.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,25%. Lieve calo dell', che scende a 2.014,7 dollari l'oncia. Deciso rialzo del(Light Sweet Crude Oil) (+3,22%), che raggiunge 73,67 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +160 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre ilsi attesta al 3,81%.sotto pressione, che accusa un calo dello 0,86%, scivola, con un netto svantaggio dello 0,98%, e si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,52%.Ilarchivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,66%; sulla stessa linea, depressa nel finale il, che chiude sotto i livelli della vigilia a 32.336 punti. Leggermente negativo il(-0,66%); come pure, in lieve ribasso il(-0,33%).Al termine della seduta della Borsa di Milano, risulta che ilnella seduta dell'11/01/2024 è stato pari a 2,26 miliardi di euro, in rialzo del 10,92% rispetto ai precedenti 2,04 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,54 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,54 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+5,89%),(+2,82%),(+2,19%) e(+1,95%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,47%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,90%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,87%.scende del 2,56%.del FTSE MidCap,(+2,25%),(+1,87%),(+1,58%) e(+1,52%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,10%. In apnea, che arretra del 3,95%. Calo deciso per, che segna un -3,66%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,14%.