OPA Servizi Italia, corrispettivo incrementato a 1,92 euro

(Teleborsa) - Cometa S.r.l., l'offerente, hadell'offerta pubblica di acquistosulle azioni, quotata su Euronext STAR Milan e leader nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico per le strutture ospedaliere,e, dunque, di 0,27 euro (+16,4%), per ciascuna azione portata in adesione all'offerta.Inoltre, ha concordato con Borsa Italiana lae pertanto il periodo di adesione terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 19 gennaio 2024. La data di pagamento sarà il giorno 26 gennaio 2024, corrispondente al quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del nuovo periodo di adesione.La decisione di un incremento del corrispettivo "costituisce undi Servizi Italia, che tiene conto delle osservazioni e valutazioni formulate dall'emittente e conferma la piena convinzione dell'offerente in merito al progetto finalizzato al delisting", si legge in una notaIl nuovo corrispettivo incorpora unrispetto al prezzo ufficiale delle azioni registrato alla data del 8 novembre 2023 (ultimo giorno di mercato aperto antecedente la data di annuncio dell'offerta). A fronte del nuovo corrispettivo, il controvalore massimo complessivo passerà a 21.744.071,04 euro.