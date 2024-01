Giappone, cala surplus bilancia partite correnti a novembre

(Teleborsa) - Lachiude in surplus nel mese di2023. Secondo il Ministero delle Finanze giapponese (MOF), si è generato un avanzo delle partite correnti di 1.925,6 miliardi di yen, in diminuzione rispetto all'attivo di 2.582,8 miliardi del mese precedente e in aumento rispetto ai 1.772,1 miliardi dello stesso mese del 2022. Le stime degli analisti erano per un surplus in aumento fino a 2.385 miliardi di yen.Lachiude con un deficit di 699,4 miliardi di yen, contro il passivo di 129 miliardi di ottobre e rispetto al deficit di 1.645,5 miliardi dell'anno prima, a fronte di un calo dellea 8.623,9 miliardi di yen (-4,5% su base annua) e dellea 9.348,1 miliardi (-11,4% a/a).