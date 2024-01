Trade Republic, altre novità dopo la carta. Agueci: contesto macro ha portato nuovi clienti

Visa

(Teleborsa) - Nei prossimi anni arriverannonel mercato dei capitali europeo, e una grande fetta di questi soldi saranno investiti in(acronimo di Exchange Traded Funds), permettendo a una intera generazione di risparmiatori di diventare piccoli investitori senza scontrarsi con la necessità di dover investire subito grandi somme o dover pagare commissioni salate. Ne è convinto, Regional Manager Italia, Irlanda e Baltici di Trade Republic, broker tedesco che intende diventare sempre più una banca.E per essere pronti ad accogliere queste masse di risparmi e rispondere alle esigenze di una nuova generazione di nativi digitali che si affacciano ai mercati, occorre presentare nuove soluzioni tecnologiche che rendano l'investimento facile e conveniente. Va in questo senso il lancio da parte di Trade Republic di una: per ogni pagamento con carta, i clienti ottengono un premio Saveback dell'1% automaticamente investito nei propri piani di accumulo. Dopo soli due giorni dal lancio, "c'è un grande hype, stiamo vedendo tanti europei e italiani iscriversi alla lista d'attesa e", dice a Teleborsa Agueci, senza però svelare i numeri o i target del lancio.Ad accelerare il lancio sul mercato, in collaborazione con, di questa carta che unisce spesa e risparmio è stato l'ottenimento a dicembre delladalla Banca centrale europea (BCE). "Questo progetto era sul radar da tanto tempo e la licenza bancaria è stato un enabler, qualcosa su cui abbiamo- spiega il manager - che è molto importante e per certi versi rivoluzionario. Va inquadrato all'interno della nostra missione di lungo termine: cavalcare l'onda dei piani di accumulo e trasformare una intera generazione di risparmiatori in piccoli investitori".Attualmente,investono con Trade Republic, per masse amministrate totali di circa 35 miliardi di euro. Il segmento di clientela principale è costituito da GenZ e millennials, quindi tipicamente chi ha tra 20 e 35 anni, e spesso si sente escluso dal sistema finanziario, che sembra essere costruito per chi ha già tanti soldi e per chi non ha problemi a pagare commissioni alte. Inoltre, ogni cliente attivo ha in media due piani di accumulo attivi e il 75% di coloro che utilizza piani di accumulo ha meno di 35 anni.Agueci non esclude che il lancio della carta sia un preludio a nuovi prodotti, sottolineando che la "roadmap di prodotti di Trade Republic è molto fitta di novità" e che comunque il, "perché è quella la fonte del nostro del nostro vantaggio competitivo e ciò per cui i nostri clienti si ricordano di noi, basti pensare che per oltre un cliente su due Trade Republic è il primissimo broker e la primissima suite di investimento, cioè siamo veramente l'ecosistema che li ha portati a investire per la prima volta".Trade Republic, perché secondo Agueci troppi di loro si focalizzano sul segmento degli active traders e su quello dei clienti affluent, entrambi estremamente competitivi e affollati. "Il nostroche sono state marginalizzate e che adesso hanno finalmente un modo economico, intuitivo e affidabile di accedere al mercato dei capitali", spiega, aggiungendo che Trade Republic "si rivolge a una fetta di mercato giovane, che sta iniziando a investire adesso, aspettandosi che questi clienti giovani continuino ad accumulare ricchezza e investire per 35-40 anni, e in questo lungo viaggio saremo l'app che sta sulla loro home del telefono".Il manager non crede che, una volta cresciuti e accumulata più ricchezza, i clienti smetteranno di usare Trade Republic e si rivolgeranno ad altri player, perché "all'interno della nostra piattaforma è, ma questi non sono il centro del nostro investimento, del nostro tempo, della nostra ricerca e di come stiamo sviluppando la nostra tecnologia, oltre a non essere quelli che portano i clienti a bordo".Trade Republic, che ha sede a Berlino e 600 dipendenti nei vari paesi europei in cui opera, ha detto di aver(terminato il 30 settembre 2023) e nell'ultimo anno solare, senza tuttavia fornire numeri precisi. La società è stata fondata nel 2015 da Christian Hecker, Thomas Pischke e Marco Cancellieri, ha ricevuto capitali da importanti investitori globali come Accel, Founders Fund di Peter Thiel, Ontario Teachers', Sequoia e TCV, completando una estensione del round di serie C a giugno 2022 (per una valutazione di 5 miliardi di euro), seguita da un piccolo round di licenziamenti e una rifocalizzazione delle funzioni aziendali."L'azienda ha sempre avuto margini di contribuzione positivi, quindi per, però investiamo tanto in marketing, essendo anche un'azienda che ha acquisito in media oltre 100.000 clienti al mese negli scorsi due anni", racconta il Regional Manager Italia. Sebbene non voglia rendere pubblico il numero di clienti in Italia, Agueci sottolinea che "dei 4 milioni di clienti registrati, 2,5 milioni sono tedeschi e 1,5 milioni sono internazionali, e".Agueci evidenzia che la società ha attraversato diverse fasi di mercato ed è ottimista sul fatto che continuerà a generare utili: "Non sappiamo come evolverà la situazione macroeconomica e dei tassi, però sicuramente il 2023 è stato una grossa conferma che l'azienda è solida e che". Inoltre, l'anno appena concluso è stata una occasione di portare dentro l'app un gruppo di persone che magari non lo avrebbero considerato prima, come quelle avverse al rischio che investono in BTP o utilizzano i conti deposito: "Il mutato contesto macroeconomico ci ha consentito di poter comunicare in maniera molto efficace a questo segmento, introducendo ; in altre parole, il fatto che siamo tra i più veloci ad introdurre le novità e adattarci ai cambiamenti di scenario ci ha permesso di servire un segmento con cui magari avremmo avuto più difficoltà a parlare prima".