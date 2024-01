Iren emette green bond per 500 milioni di euro. Ordini per 4,7 miliardi

Iren

Bank of America

Intesa Sanpaolo

Mediobanca

Société Générale

Unicredit

BPER Banca

Goldman Sachs

Morgan Stanley

Santander

(Teleborsa) -, multiservizi quotata su Euronext Milan, hadella durata di 8 anni e mezzo, il quinto in formato Green Use of Proceeds, per un importo complessivo dia valere sul Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 4 miliardi di euro.L'emissione si è conclusa con grande successo, ricevendo, circa 10 volte l'ammontare offerto, grazie a una domanda di elevata qualità, con un'ampia diversificazione geografica e che ha visto una significativa partecipazione di investitori socialmente responsabili SRI.I titoli, che hanno un taglio unitario minimo di 100.000 euro e scadono il 22 luglio 2032, pagano unae sono stati collocati a un prezzo di emissione pari a 99,514%. Il tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza è pari a 3,946% corrispondente ad un rendimento di 135 punti base sopra il tasso midswap.L'in qualità di Active Bookrunner e dain qualità di Other Bookrunner."L'operazione appena conclusa conferma l'efficacia della nostra strategia focalizzata su obiettivi di sostenibilità coniugati con la disciplina finanziaria - ha dichiaratodi Iren - I fondi raccolti consentiranno, attraverso un ulteriore rafforzamento della struttura finanziaria, di. Potremo proseguire con determinazione verso gli impegni assunti nel Piano Industriale, che prevede sia sviluppo organico che opportunità M&A, destinati principalmente alla crescita nelle energie rinnovabili, a nuovi impianti di trattamento rifiuti per lo sviluppo dell'economia circolare e all'ammodernamento del sistema idrico integrato con positive ripercussioni nei territori serviti".