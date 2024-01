Trimestrali europee, BofA si aspetta un altro calo degli EPS

(Teleborsa) - Ladelavrà inizio nella seconda metà di gennaio, con oltre il 10% delle aziende europee che dovrebbero pubblicare i propri risultati entro la fine del mese, arrivando a quasi il 50% entro metà febbraio. Gli analisti sell-side prevedono che la, il livello più debole dal terzo trimestre del 2020, dopo una crescita del -11% e del -12% nei due trimestri precedenti. Lo si legge in un'analisi di BofA Global Research.Si prevede che l'(-8 punti percentuali) rappresenterà il principale contributo negativo alla crescita dell'EPS, seguita dai settori(-4 punti percentuali), mentre si prevede che i(+2 punti percentuali) rappresenteranno il principale spunto positivo.Le aspettative sull'EPS del quarto trimestre sono state riviste al ribasso di un significativo 6% dall'inizio della stagione degli utili del terzo trimestre in ottobre, ma le sorprese economiche profondamente negative nell'area euro durante il quarto trimestre implicano comunque che le sorprese positive, rispetto a una media di lungo periodo del 54%."Ci aspettiamo un rallentamento della crescita globale in risposta al venir meno del sostegno derivante dalla liquidazione degli arretrati, a un ciclo creditizio debole e al minore sostegno da parte degli stimoli fiscali statunitensi, il che implica unentro la fine dell'anno", si legge nella ricerca.