Antares Vision, Gianluca Mazzantini entra in azienda come AD

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, ha sottoscritto unper. L'ingresso avverrà in due passaggi: nomina a Direttore Generale del Gruppo entro il 23 gennaio 2024 e Amministratore Delegato entro la fine di febbraio 2024 (successivamente ad una riunione assembleare da convocarsi ad hoc).La nomina arriva in un, con taglio della guidance e accertamenti in merito alla controllata statunitense rfxcel Corp che hanno fatto crollare il titolo . Nelle scorse ore è arrivato anche il mandato aper rinegoziare l'indebitamento obbligazionario e finanziario.Mazzantini ha, con incarichi operativi e gestionali in gruppi multinazionali quotati. Dopo quasi 15 anni nel Gruppodove ha ricoperto la carica di CEO della divisione Automotive, ha assunto la carica di CEO & Senior Vice President della divisione Wire, Cable & Accessories di Elsewedy Electric Group. Attualmente è partner di K4G ADVISORY HUB e collabora con Antares Vision da fine novembre in qualità di consulente.Con l'ingresso di Gianluca Mazzantini,manterrà l'incarico di Presidente di Antares Vision Group e della controllata americana Antares Vision Inc., con poteri di rappresentanza e con delega interna all'alta strategia, mentrerimarrà operativo in qualità di Chief Technology Officer, mantenendo le deleghe per la Ricerca e Sviluppo."Sono felice e orgoglioso di entrare a far parte di Antares Vision Group, azienda con solida struttura di business, che sono sicuro sarà in grado di continuare il proprio sviluppo e di, mantenendo la nostra leadership di mercato - ha commentato Mazzantini - La riorganizzazione baserà le proprie fondamenta sui megatrend di mercato relativi alla digitalizzazione di prodotti e di filiere per imprese e istituzioni, al controllo qualità e alla gestione integrata dei dati, sfruttando il proprio ecosistema tecnologico all'avanguardia".