Borse europee negative, focus su dichiarazioni di esponenti BCE

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Banca MPS

Campari

Saipem

Generali Assicurazioni

Banco BPM

Interpump

Stellantis

Brunello Cucinelli

Saras

D'Amico

Lottomatica Group

Carel Industries

Fincantieri

De' Longhi

Philogen

IREN

(Teleborsa) -, dopo l'andamento in rosso dei mercati asiatici, senza indicazioni da Wall Street che ieri è rimasta chiusa per la festività del Martin L. King Day. L'attenzione degli investitori è rivolta allein arrivo da Davos; ieri le parole di Robert Holzmann hanno messo un freno alle aspettative riguardo un taglio dei tassi in tempi molto ravvicinati, mentre oggi Mario Centeno ha detto che la traiettoria dell'inflazione è molto positiva in questo momento e Francois Villeroy de Galhau ha affermato che la prossima mossa di Francoforte sarà un taglio, probabilmente quest'anno.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,50%. Lieve calo dell', che scende a 2.040,5 dollari l'oncia. Lieve aumento per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,14%.Sulla parità lo, che rimane a quota +159 punti base, con ilche si posiziona al 3,79%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,62%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,52%, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,52%., si muove sotto la parità il, che scende a 30.171 punti, con uno scarto percentuale dello 0,52%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 32.263 punti. In frazionale calo il(-0,24%); come pure, poco sotto la parità il(-0,41%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,33%),(+1,11%),(+1,06%) e(+0,78%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,77%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,75%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,42%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,34%.di Milano,(+2,38%),(+1,55%),(+1,12%) e(+1,09%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,82%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,93%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,70%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,56%.