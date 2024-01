Caute le Borse europee, Milano inclusa

S&P-500

(Teleborsa) - Si chiude all'insegna dellala seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela che regna in Europa, e termina sulla linea di parità. Sul mercato USA, prevalgono le vendite per l'Il focus degli investitori si concentra sui tassi di interesse e sulle prossime mosse delle banche centrali. Domani è previsto l'intervento della presidente della BCE, Christine Lagarde, al Forum di Davos, nel giorno in cui l'Eurostat riporterà i dati definitivi dell'inflazione dell'area valutaria, del mese di dicembre. Il consiglio direttivo della Banca centrale europea tornerà a riunirsi giovedì 25 gennaio. Quanto alla Federal Reserve, il prossimo direttorio della banca centrale americana, il Fomc, si svolgerà martedì 30 e mercoledì 31 gennaio.Sul mercato valutario, prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,62%. Scambia in retromarcia l', che scivola a 2.034,5 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 72,9 dollari per barile.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +160 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,82%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,30%, piccola perdita per, che scambia con un -0,48%, e sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,18%. Chiusura sulla parità per la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 30.338 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si ferma a 32.441 punti, in prossimità dei livelli precedenti.A Piazza Affari risulta che ilnell'ultima è stato pari a 2,11 miliardi di euro, con un incremento di ben 409,4 milioni di euro, pari al 24,04% rispetto ai precedenti 1,7 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,44 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,52 miliardi di azioni del 16/01/2024.Tra idi Milano, in evidenza(+2,40%),(+1,85%),(+1,73%) e(+1,31%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,11%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,94%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,68%.Tentenna, che cede l'1,26%.Tra i(+5,37%),(+4,44%),(+3,28%) e(+2,69%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,37%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,14%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,00%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,29%.