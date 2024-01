Cofle, Dario Frigerio nuovo Direttore della Divisione OEM

Cofle

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore dei sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles, ha annunciato laquale(sistemi e cavi di controllo originali).Frigerio, 37 anni, ècome Technical Sales Manager. Dopo essersi laureato in Ingegneria Chimica al Politecnico di Milano, ha ricoperto ruoli chiave in diverse aziende (ECISGROUP, ABB, Freudenberg Home and Cleaning Solutions)."Questa nomina rappresenta undi Cofle, rafforzando il nostro impegno verso un futuro basato su competenza, motivazione e crescita interna - ha commentato l'- Desidero anche esprimere il mio sincero ringraziamento a Gianni Crespi per il suo prezioso lavoro come Direttore OEM. Il suo impegno e la sua dedizione hanno avuto un impatto significativo e duraturo sia sulla nostra Divisione che sull'azienda nel suo complesso".