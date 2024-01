Wall Street debole, trimestrali tra luci e ombre

Goldman Sachs

(Teleborsa) - Partenza sottotono per la borsa di Wall Street che riapre i battenti oggi dopo la pausa di ieri per il Martin Luther King Day, Si riparte con le, stagione avviata venerdì scorso con leche hanno pubblicato numeri in chiaro scuro. Gli ultimi diffusi, sono quelli di: il primo ha chiuso il quarto trimestre con un utile per oltre 2 miliardi di dollari e sopra le attese; il secondo ha chiuso il periodo con un profitto in calo e sotto le attese, ma con ricavi superiori alle stime.Gli investitori restano in attesa delle indicazioni che arriveranno dal fronte macroeconomico propedeutiche alle, sui tassi d'interesse. Al momento, gli addetti ai lavori puntano ancora con decisione sul un, già a marzo.Intanto, l'indice Empire State , che misura l'andamento dell'attività manifatturiera nell'area di New York, è crollato a gennaio per il secondo mese consecutivo.Tra gli indici statunitensi, ilsta lasciando sul parterre lo 0,40%; sulla stessa linea, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 4.767 punti. In frazionale calo il(-0,24%); con analoga direzione, poco sotto la parità l'(-0,24%).