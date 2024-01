Mondo Convenienza: contratto di logistica e trasporto per la consegna e il montaggio

(Teleborsa) - Dalle aziende che svolgono il servizio di consegna e montaggio mobili per conto diapplicheranno il, grazie all'accordo siglato tra(Associazione Nazionale Servizi Integrati) e le organizzazioni sindacaliCon il CCNL Logistica e Trasporto i dipendenti ottengono unL’accordo prevede inoltre l’introduzione diper: ridurre gli infortuni sul lavoro; favorire il dialogo e l’integrazione con una corretta informazione e trasparenza, anche in doppia lingua e tramite mediatori culturali; accrescere professionalità e competenze attraverso l’attivazione di percorsi formativi; ridurre il gender gap; favorire l’inclusione e l’inserimento sociale con l’assistenza legale e amministrativa gratuita ai dipendenti e alle loro famiglie per (visti, permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari, alloggi idonei…); un fringe benefit per un valore di 200 euro da riconoscersi nella prima busta paga."L’evoluzione organizzativa che questo accordo prevede, permetterà une lo sviluppo di un settore in grande espansione", dice. "Abbiamo di fronte un accordo che consente alle aziende di concentrarsi sui soli servizi di trasporto, consegna, montaggio dei mobili. Ora la sfida è quella di continuare a modernizzare le nostre imprese per essere sempre più competitivi".“L’accordo è il risultato di un costante confronto con i sindacati confederali", afferma. "Il modello che questo contratto prevede èperché consente per la prima volta di applicare il CCNL Logistica e Trasporto ad un’attività, quella della consegna e montaggio, con caratteristiche del tutto proprie e specifiche nel panorama nazionale della contrattazione collettiva".Da parte delle aziende,, necessari a coprire i maggiori costi per retribuzioni, aumento dei livelli occupazionali,(dai circa 5400 attuali), altri servizi di welfare connessi e previsti dall’intesa, e per l’ulteriore qualificazione delle aziende, che ad oggi rappresentano un volume complessivo d'affari di circa 150 milioni di euro.Il settore è in forte crescita sia in termini di volumi che di occupazione, anche tenuto conto dell’apertura di ulteriori nuovi punti vendita Mondo Convenienza nel prossimo biennio.