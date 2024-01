Borse europee positive, a Milano bene banche e lusso

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) -, dove si registrano acquisti sulle(si sono riaccese le discussioni sul risiko bancario, sull'onda delle indiscrezioni di stampa sull'acquisto di una quota rilevante dellada parte di una grande banca italiana) e sul(dopo la trimestrale dimigliore delle attese, che ha fatto da traino al settore). Sul fronte macroeconomico, stamattina è emerso che nell'Eurozona a novembre l'avanzo delle partite correnti è sceso a 24,6 miliardi di euro da 32,3 di ottobre.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,087. Lieve aumento dell', che sale a 2.014,9 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,52%, a 73,66 dollari per barile.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +159 punti base, con ilche si posiziona al 3,90%.sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,83%,è stabile, riportando un moderato +0,17%, e buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,13%.Seduta positiva per il, che porta a casa un guadagno dello 0,84% sul; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 32.435 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,11%); come pure, sulla parità il(+0,09%).In Borsa di Milano, ilnella seduta del 18/01/2024 è stato pari a 2,55 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente; i volumi scambiati sono passati da 0,75 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,64 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, ben impostata, che mostra un incremento del 3,69%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 3,54%. In luce, con un ampio progresso del 2,72%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,38%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,25%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,82%.scende dell'1,60%. Tentenna, che cede l'1,43%.di Milano,(+3,00%),(+2,41%),(+2,25%) e(+2,18%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,43%. Calo deciso per, che segna un -2,83%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,80%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,65%.