Europa tonica. Focus su banche centrali

(Teleborsa) -, che scambiano con un frazionale rialzo, seguendo la performance positiva di Wall Street, la vigilia. L'attenzione degli investitori resta concentrato sulle banche centrali: oltre al focus su BCE e Fed, il rallentamento dell’inflazione in Giappone, a dicembre, dovrebbe portare la Bank of Japan a confermare la sua politica accomodante sui tassi. In Regno Unito, invece, il crollo delle vendite al dettaglio sarà preso in considerazione dalla Bank of England.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,087. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 2.026,6 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 74,56 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +159 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,90%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,27%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,62%, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,32%. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 30.402 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 32.482 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+0,91%),(+0,87%),(+0,76%) e(+0,70%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,73%.Tentenna, che cede lo 0,53%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,52%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,29%),(+1,20%),(+0,89%) e(+0,87%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,20%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,20%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,62%.