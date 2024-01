Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,54%, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata venerdì scorso; sulla stessa linea, l'termina la giornata in aumento dello 0,88%. Buona la prestazione del(+1,47%); sulla stessa linea, in rialzo l'(+0,97%).A fare da assist al Nasdaq ha contribuito la buona performance dei(grazie alla trimestrale migliore delle attese di TSMC) e al rialzo di Apple (dopo che BofA Global Research ha migliorato la raccomandazione sul titolo a "Buy"). Nel frattempo, si continua a discutere sulla possibilità che la Federal Reserve sarà più cauta nel taglio dei tassi. Secondo il FedWatch Tool del CME, gli operatori vedono una probabilità del 57% per un taglio di almeno 25 punti base a marzo, in deciso calo rispetto al 73% di una settimana fa. Per quanto riguarda i dati macroeconomici diffusi in giornata, le richieste di sussidio alla disoccupazione sono diminuite nell'ultima settimana, l'indice Philly Fed è migliorato a gennaio, i permessi edilizi sono aumentati a dicembre, sono diminuiti gli stoccaggi settimanali di gas, sono diminuite le scorte di greggio.In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,03%),(+1,38%) e(+1,34%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -1,05%.Tra i(+4,21%),(+3,26%),(+2,07%) e(+1,48%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,64%.Tentenna, che cede lo 0,91%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,67%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,20%.Tra i(+7,18%),(+4,89%),(+4,54%) e(+4,53%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,66%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,13%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,06%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,05%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 69,3 punti; preced. 69,7 punti)16:00: Vendita case esistenti (atteso 3,83 Mln unità; preced. 3,82 Mln unità)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. 0,8%)16:00: Leading indicator, mensile (preced. -0,5%).