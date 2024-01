Spindox, Banca Akros: turnaround business durerà circa 12 mesi

Spindox

(Teleborsa) - Ildi, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology,. Lo commentano gli analisti di Banca Akros dopo che il management della società ha partecipato all'investor conference "Appuntamento alle colonne". A cavallo del nuovo anno c'è stato un rinnovo del CdA e un cambio al vertice della società, in un turnaround promosso dagli azionisti-manager Costa, Marengo e Pellei."Il management prevede che il- si legge in una ricerca - Sebbene si prevede un rallentamento della crescita dei ricavi rispetto agli ultimi anni, alla luce di una strategia più orientata al profitto e alla mancanza di nuove acquisizioni, la crescita dei ricavi nell'anno fiscale 2024 non dovrebbe subire alcuna interruzione e le spese straordinarie di ristrutturazione dovrebbero essere marginali. "Riteniamo che la nostra attuale stima del margine EBITDA a lungo termine (vicino ma inferiore al 10%) sia ancora ragionevole", viene aggiunto dal broker, che ha unae unViene fatto notare che l'ex presidente Foglino detiene una partecipazione di circa il 22% in Spindox e la clausola di lock-up dell'IPO scade a fine luglio 2024. Costa, Pellei e Marengo (che sono anche azionisti e hanno sottoscritto un patto parasociale che vincola le loro partecipazioni, e rappresentano poco più del 24% della società) si impegnano ada fare lo stesso.Una volta completato il turnaround aziendale, il management "accoglierebbe favorevolmente unper finanziare un'ulteriore crescita, consentendo così a Spindox di entrare nel cluster di oltre 100 milioni di euro nel mercato ICT italiano", viene evidenziato.