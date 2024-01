Tonica Wall Street grazie a titoli semiconduttori e megacap

Travelers

(Teleborsa) -, continuando a beneficiare della spinta dei titoli azionari chip e megacap, mentre gli. Sul, la fiducia dei consumatori americani a gennaio 2024 è migliorata , secondo i dati dell'Università del Michigan; le vendite di case esistenti negli Stati Uniti hanno invece registrato un decremento a dicembre 2023.per, dopo che l'utile del quarto trimestre della compagnia di assicurazioni è aumentato grazie a maggiori sottoscrizioni e rendimenti sugli investimenti, e, che ha annunciato di stare valutando le opzioni per rifinanziare la scadenza del debito nel 2025, oltre ad aver spiegato che il progetto di fusione con JetBlue resta in piedi.anche, che ha comunicato ricavi e utili in crescita nel quarto trimestre.Guardando ai, Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,46%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.810 punti. In denaro il(+1,1%); con analoga direzione, buona la prestazione dell'(+0,77%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+1,42%),(+1,10%) e(+0,94%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,66%.del Dow Jones,(+4,71%),(+2,13%),(+1,77%) e(+1,37%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,24%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,74%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,63%.Al top tra i, si posizionano(+4,65%),(+3,72%),(+3,68%) e(+3,54%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,09%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,99%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,52%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,51%.