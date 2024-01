S&P 500 su nuovi massimi storici, occhi a trimestrali

3M

(Teleborsa) -, dopo i nuovi record storici segnati la scorsa settimana grazie alla spinta dei titoli legati al settore dei semiconduttori e dei titoli megacap.Questa settimana l'attenzione degli investitori è rivolta soprattutto al. Sono attesi i risultati societari di:Sullo sfondo rimangono le discussioni sulla possibilità che lapossa tagliare presto i tassi di interesse. Secondo il FedWatch Tool del CME, gli operatori vedono una probabilità del 44% per un taglio di almeno 25 punti base a, in deciso calo rispetto all'80% di una settimana fa. Intanto, martedì arriva la decisione della Banca del Giappone e giovedì quella della Banca Centrale Europea.Sul, oggi l'unico dato rilevante è quello del leading indicator per il mese di dicembre; si tratta di un indicatore sintetico dell'attività economica aggregata ed è stato progettato come strumento per prevedere le condizioni economiche future. Più avanti nella settimana usciranno i dati sui consumi privati e del reddito personale per dicembre, assieme al deflatore dei consumi (PCE).Guardando ai, ilsale dello 0,32% a 37.986 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.864 punti. Sale il(+0,77%); con analoga direzione, in frazionale progresso l'(+0,44%).