Deboli i Listini europei guardano alla BCE

(Teleborsa) -. Poco mosso l', che segna a Wall Street un -0,04%. Si muovono al rialzo i rendimenti dei titoli di Stato, in vista delle prossime mosse delle banche centrali, in materia di politica monetaria. La BCE si riunirà giovedì 25 gennaio. La settimana dopo toccherà alla Federal Reserve. Oggi, la Bank of Japan ha mantenuto i tassi fermi al -0,10%, lasciando invariato il meccanismo di controllo della curva dei rendimenti del JGB, il titolo decennale giapponese.Lieve calo dell', che scende a quota 1,083. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,20%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 74,62 dollari per barile.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +159 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,91%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,34%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,34%. Sessione debole per il listino milanese, che termina con un calo dello 0,35% sul: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata venerdì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 32.209 punti.Il controvalore del 23/01/2024 degli scambi in Borsa di Milano resta attorno ai livelli della vigilia: dai dati di chiusura, risulta infatti che il controvalore totale è stato pari a 2,07 miliardi di euro, con una variazione del 2,58%, rispetto ai precedenti 2,13 miliardi.A fronte dei 539 titoli trattati, 227 azioni hanno chiuso in ribasso. Per contro 263 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 49 azioni del listino italiano.di Piazza Affari, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,85%.Ben impostata, che mostra un incremento del 2,45%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,29%.In luce, con un ampio progresso dell'1,84%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,84%.scende del 2,64%.Calo deciso per, che segna un -2,21%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,11%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,63%),(+2,54%),(+2,54%) e(+2,30%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,29%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,45%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,44%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,43%.