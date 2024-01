Guadagni alla Borsa di New York, S&P-500 e Dow su nuovi record

Dow Jones

(Teleborsa) -frazionale suldello 0,36%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 4.850 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,09%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia l'(+0,05%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+0,74%) e(+0,43%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,52%),(-0,52%) e(-0,47%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,61%),(+2,17%),(+1,87%) e(+1,42%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,58%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,20%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,71%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,54%.(+4,75%),(+4,16%),(+3,80%) e(+3,74%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -10,14%.Calo deciso per, che segna un -3,47%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,16%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,06%.Tra i datisui mercati statunitensi:15:45: PMI composito (preced. 50,9 punti)15:45: PMI servizi (preced. 51,4 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 47,6 punti; preced. 47,9 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -2,49 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 199K unità; preced. 187K unità)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,5%; preced. 5,4%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso -0,2%; preced. -0,2%).