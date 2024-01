Mercati deboli in attesa della BCE. Milano schiva le vendite

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Saipem

Banca MPS

Campari

Iveco

Leonardo

A2A

Ferrari

Hera

Ferragamo

Pharmanutra

Piaggio

Ariston Holding

Philogen

Reply

Webuild

D'Amico

(Teleborsa) -. Oggi negli Stati Uniti non è in programma la pubblicazione di dati rilevanti, mentre nell'Eurozona sarà diffusa la prima stima sulla fiducia dei consumatori di gennaio, che dovrebbe migliorare leggermente rispetto a dicembre. Gli operatori sono(BCE), che comunicherà le sue scelte giovedì, dopo che stamattina la Bank of Japan ha mantenuto i tassi fermi al -0,10%, lasciando invariato il meccanismo di controllo della curva dei rendimenti del JGB, il titolo decennale giapponese.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,22%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.024 dollari l'oncia. Perde terreno il(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 74,07 dollari per barile, con un calo dello 0,92%.Sulla parità lo, che rimane a quota +158 punti base, con ilche si posiziona al 3,86%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,02%, poco mosso, che mostra un +0,01%, e tentenna, con un modesto ribasso dello 0,23%.continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,14% sul; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 32.269 punti, sui livelli della vigilia. Guadagni frazionali per il(+0,32%); sulla stessa linea, in moderato rialzo il(+0,32%).di Milano, troviamo(+2,57%),(+1,98%),(+1,85%) e(+1,76%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,76%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,44%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,28%. Tentenna, che cede lo 0,95%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,73%),(+2,71%),(+2,61%) e(+2,54%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,01%.scende dell'1,78%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,48%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,30%.