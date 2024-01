Kimberly-Clark, fatturato invariato nel quarto trimestre

Kimberly-Clark

(Teleborsa) -, colosso statunitense del settore dei prodotti in carta (in Italia il suo marchio più famoso è Scottex), ha chiuso ildel 2023 con undi 5 miliardi di dollari, in linea con l'anno precedente, con una crescita organica delle vendite del 3%. Il margine lordo è stato del 34,9%, in aumento di 210 punti base rispetto all'anno precedente, grazie alla realizzazione favorevole dei ricavi netti e alla produttività. L'è stato di 1,50 dollari; l'utile per azione rettificato è stato di 1,51 dollari, in calo del 2%.Nel, le vendite di 20,4 miliardi di dollari sono aumentate dell'1%, con vendite organiche in aumento del 5%. Il margine lordo è migliorato di 360 punti base al 34,4%. L'utile per azione è stato di 5,21 dollari, rispetto ai 5,72 dollari dell'anno scorso, mentre quello rettificato è stato di 6,57 dollari, rispetto ai 5,63 dollari dell'anno scorso."Abbiamo chiuso il 2023 in modo solido, registrando una forte crescita organica e un recupero dei costi e degli utili superiore alle nostre aspettative iniziali - ha affermato il- I risultati del nostro quarto trimestre dimostrano uno slancio positivo con una crescita più equilibrata tra volume, mix e prezzo, guidata da ottimi risultati nel settore Personal Care""Entriamo nel 2024 dopo aver avanzato le basi strategiche e la posizione finanziaria dell'azienda e, con fiducia, questa fase di recupero dei costi e- ha aggiunto - Andando avanti, continueremo a investire nella differenziazione dei nostri marchi e nel miglioramento delle nostre capacità, mantenendo al contempo una struttura dei costi disciplinata nella nostra prossima fase di crescita".La società attualmentedi ottenere un aumento percentuale a una cifra da basso a medio nelle vendite nette organiche dele un utile per azione rettificato in crescita a un tasso elevato a una cifra su base a valuta costante.