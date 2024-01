Maserati, Luca Delfino nominato Chief Commercial Officer

Stellantis

(Teleborsa) -è stato nominato nuovodi Maserati, produttore di automobili sportive di lusso che fa pare del gruppo. Dopo l'annuncio del nuovo Chief Marketing Officer all'inizio di gennaio, la Casa del Tridente dà ora il benvenuto al manager italiano nel suo nuovo ruolo, dopo i quasi tre anni in cui ha ricoperto la carica di Managing Director per la regione EMEA.Luca Delfino è un volto noto dell'azienda modenese: entrato a far parte del marchio italiano del lusso nel 2007 in qualità di Aftersales Business Manager per i mercati di Medio Oriente, Africa ed Europa, nel corso degli anni ha costruito una brillante carriera, ricoprendo"Luca è uno di noi - ha commentato Davide Grasso, CEO Maserati - abbiamo avuto la possibilità di lavorare fianco a fianco con lui negli ultimi anni e abbiamo apprezzato la sua crescita e il suo contributo. Era la. In quanto parte del Leadership team del marchio, sarà chiamato a dare un contributo essenziale al successo di Maserati in questo momento così impegnativo e stimolante per il nostro settore".