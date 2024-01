Wall Street contrastata, Dow in calo dopo trimestrali deboli

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,25% (a seguito dei deludenti rapporti sugli utili di diverse società), mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.865 punti. In moderato rialzo il(+0,43%); come pure, leggermente positivo l'(+0,43%).Per quanto riguarda i(+1,08%),(+1,00%) e(+0,45%) sono stati in buona luce sul listino S&P 500.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+6,70%),(+4,14%),(+1,39%) e(+1,33%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -11,03%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,66%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,64%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,60%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,06%),(+2,86%),(+2,76%) e(+2,32%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,01%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,92%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,86%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,68%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:15:45: PMI composito (preced. 50,9 punti)15:45: PMI servizi (atteso 51 punti; preced. 51,4 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 47,9 punti; preced. 47,9 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -3 Mln barili; preced. -2,49 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 199K unità; preced. 187K unità)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,5%; preced. 5,4%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso -0,2%; preced. -0,2%).