Wall Street in rialzo. Netflix brilla dopo record utenti

Netflix

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street con il focus sulle trimestrali dopo cheha annunciato un record di nuovi utenti nel quarto trimestre (+13,1 milioni). L'attenzione degli investitori resta sempre concentrato sulle prossime mosse della Federal Reserve, mentre si affievoliscono le ipotesi di un primo taglio dei tassi d'interesse, già a marzo.Gli addetti ai lavori attendono la lettura preliminare del PIL del quarto trimestre, in calendario domani 25 gennaio, ed i redditi personali e le spese per i consumi di dicembre che comprendono anche il dato PCE sull’inflazione, atteso venerdì. che daranno ulteriori indicazioni alla Fed in vista delle decisioni sui tassi.Sulle prime rilevazioni, lsale dello 0,36% a 38.042 punti; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.891 punti. Positivo il(+0,71%); con analoga direzione, guadagni frazionali per l'(+0,53%).