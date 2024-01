Borsa di New York apre in moderato rialzo dopo dato PIL oltre attese

Tesla

Boeing

(Teleborsa) -, a seguito di una serie di, che confermano la forza dell'economia USA. Il mercato sta ancora cercando di interpretare i dati, soprattutto quello chedal mercato.Una crescita cheil più possibile il, una prospettiva paventata dagli operatori.Nello stesso tempo, dallesono giunti numeri contrastanti: deludenti quelli di, che subisce l'impatto della competizione, molto buoni quelli di, che ha sorpreso le attese degli analisti. Molti altri risultati sono in agenda nel dopo-borsa.Al momento ilsale dello 0,23% a 37.892 punti; sulla stessa linea si muove l', che si porta a 4.887 punti. Poco sopra la parità il(+0,44%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per l'(+0,29%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,10%),(+1,07%) e(+0,98%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,08%) e(-0,54%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+8,19%),(+1,71%),(+1,71%) e(+1,54%).La peggiore è, che segna un -4,52%.Crolla, con una flessione del 4,28%.