Debole Wall Street. L'inflazione scende più delle attese

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 38.115 punti; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 4.896 punti, sui livelli della vigilia. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,45%; sui livelli della vigilia l'(+0,02%).Sul fronte macroeconomico, l'inflazione americana è scesa più delle previsioni (al 2,9% quella core, contro stime per il 3%). Si tratta dell'ultimo dato rilevante, prima dellae, dopo, quello sul PIL del quarto trimestre che ha mostrato una solida crescita economica.A fronte di ciò, gli addetti ai lavori non sono più tanto convinti che la banca centrale americana deciderà per un taglio dei tassi d'interesse, già a marzo.