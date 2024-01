Ferrovie, Trenitalia festeggia 10 milioni di iscritti al programma CartaFRECCIA

(Teleborsa) -CartaFRECCIA, il programma fedeltà dedicato ai clienti Frecciarossa di Trenitalia – società guidata dae capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS, confermandosi così ilNegli ultimi 5 anni sono stati emessi più di 110 milioni di biglietti sulle Frecce per far viaggiare i soci CartaFRECCIAFesteggiando i 10 milioni di iscritti, CartaFRECCIA lancia importanti novità: “CartaFRECCIA Platino Infinito” e un concorso dedicato ai soci. La “CartaFRECCIA Platino Infinito” verrà conferita a tutti coloro che sono soci “Platino” da 10 anni consecutivi e, oltre a garantire una serie di benefici extra, rappresenta il riconoscimento per la fiducia dimostrata verso Frecciarossa. Solo nell’ultimo anno, infatti, i Soci Platino ai quali verrà riconosciuto il nuovo status hanno effettuato circa 90.000 viaggi sulle Frecce e hanno percorso 37 milioni di chilometri.Inoltre, idedicato a tutti i Soci che consentirà di vincere ogni giorno buoni sconto e carte regalo Trenitalia, oltre all’estrazione di 10 premi finali che prevedono un soggiorno in una delle principali città italiane servite da Frecciarossa.con una serie di iniziative dedicate, ma soprattutto condividere questo risultato con i nostri soci, i veri protagonisti del Programma CartaFRECCIA, che si appresta a dare avvio ad una fase di rinnovamento, in collaborazione con i suoi partner commerciali, per diventare sempre di più il programma fedeltà di riferimento dei viaggiatori in Italia” dichiarDirettore Marketing di Trenitalia.